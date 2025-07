Cirque Pépin Lanterne Rouge chemin du Port Cuisery

Cirque Pépin Lanterne Rouge

chemin du Port Camping Les Bords de Seille Cuisery Saône-et-Loire

La saison culturelle s’exporte au Camping Les Bords de Seille avec le Cirque Pépin et leur spectacle Lanterne Rouge .

Lanterne Rouge , c’est un voyage en compagnie d’un frère et d’une soeur, qui, sur leurs vélos, font la course pour savoir qui sera le plus…lent ! Un chemin rempli de maladresses ou d’éclairs de génie, d’embûches, de défis et de complicités. C’est l’histoire de ces petits riens qui peuvent nous dire beaucoup de choses. Et puis, il y a cette lanterne rouge qui nous colle à la peau.

Spectacle de cirque mêlant mât chinois, portés acrobatiques et lancer de couteaux, le tout sur un ton clownesque et léger. .

chemin du Port Camping Les Bords de Seille Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 mairie-cuisery@wanadoo.fr

