Cirque Piano Rubato Mélissa Von Vépy / Cie Happés Fort de Bourlémont Mont-lès-Neufchâteau

Cirque Piano Rubato Mélissa Von Vépy / Cie Happés

Fort de Bourlémont Allée de Rivières Mont-lès-Neufchâteau Vosges

Mélissa Von Vépy, artiste aérienne, et Stéphan Oliva, musicien, proposent une traversée à bord d’un piano-bateau dont il ne reste que les contours, comme une ossature squelettique à la lisière du tangible. Cette embarcation fantomatique pourrait être celle du Hollandais volant, la barque de L’Île des morts de Böcklin, ou celle qui, en Egypte antique, conduisait les âmes vers l’Autre Rive. Les passagers de cette sculpture vivante animée par le souffle de Mélissa Von Vépy et les notes de Stéphan Oliva explorent un espace transitoire et mystérieux, du Vivant à l’Autre Monde Une traversée où les éléments air et eau se confondent, laissant place à l’invisible et au silence, pour n’être plus que son, souffle et mouvement.

Piano Rubato invite à un voyage métaphorique en eaux calmes comme en eaux tumultueuses. Le geste plein de grâce de l’artiste aérienne répond à la virtuosité du compositeur de jazz. La magie opère. La traversée est belle. Tout comme dans un rêve, le temps ralentit puis se suspend.

A partir de 8 ans.Tout public

Fort de Bourlémont Allée de Rivières Mont-lès-Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

English :

Aerial artist Mélissa Von Vépy and musician Stéphan Oliva propose a crossing aboard a piano boat, of which only the outlines remain, like a skeletal skeleton on the edge of the tangible. This ghostly craft could be that of the Flying Dutchman, the boat from Böcklin?s Isle of the Dead, or the one that, in ancient Egypt, led souls to the Other Shore. The passengers of this living sculpture animated by Mélissa Von Vépy?s breath and Stéphan Oliva?s notes explore a mysterious, transitory space, from the Living to the Other World. A crossing where the elements air and water merge, giving way to the invisible and silence, to become nothing more than sound, breath and movement.

« Piano Rubato invites us on a metaphorical journey through calm and tumultuous waters. The graceful gesture of the aerial artist meets the virtuosity of the jazz composer. The magic happens. The crossing is beautiful. Just as in a dream, time slows down and then stands still

For ages 8 and up.

German :

Die Luftartistin Mélissa Von Vépy und der Musiker Stéphan Oliva schlagen eine Überfahrt an Bord eines Klavierschiffs vor, von dem nur noch die Umrisse übrig sind, wie ein skelettartiges Gerüst am Rande des Greifbaren. Dieses geisterhafte Boot könnte das Boot des Fliegenden Holländers sein, das Boot aus Böcklins Toteninsel oder das Boot, das im alten Ägypten die Seelen zum Anderen Ufer brachte. Die Passagiere dieser lebenden Skulptur angetrieben durch den Atem von Mélissa Von Vépy und die Noten von Stéphan Oliva erforschen einen geheimnisvollen Übergangsraum, vom Lebenden zur Anderen Welt.

« Piano Rubato lädt zu einer metaphorischen Reise durch stille und stürmische Gewässer ein. Die anmutige Geste der Luftartistin antwortet auf die Virtuosität des Jazz-Komponisten. Die Magie wirkt. Die Überfahrt ist schön. Wie in einem Traum verlangsamt sich die Zeit und bleibt dann stehen. »

Ab 8 Jahren.

Italiano :

Mélissa Von Vépy, artista aerea, e Stéphan Oliva, musicista, propongono una traversata a bordo di un battello a piani di cui rimangono solo i contorni, come uno scheletro al limite del tangibile. Questa imbarcazione fantasma potrebbe essere quella dell’Olandese Volante, la barca dell’Isola dei Morti di Böcklin o quella che, nell’antico Egitto, conduceva le anime all’altra riva. I passeggeri di questa scultura vivente animata dal respiro di Mélissa Von Vépy e dalle note di Stéphan Oliva esplorano uno spazio misterioso e transitorio, dal mondo vivente all’altro mondo. Una traversata in cui gli elementi dell’aria e dell’acqua si fondono, lasciando il posto all’invisibile e al silenzio, per diventare nient’altro che suono, respiro e movimento.

« Piano Rubato » invita a un viaggio metaforico attraverso acque calme e tumultuose. Il gesto aggraziato dell’artista aereo incontra il virtuosismo del compositore jazz. La magia funziona. La traversata è bellissima. Come in un sogno, il tempo rallenta e poi si ferma »

A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Mélissa Von Vépy, artista aérea, y Stéphan Oliva, músico, proponen una travesía a bordo de una barca piano de la que sólo quedan los contornos, como un esqueleto al borde de lo tangible. Esta embarcación fantasmal podría ser la del Holandés Errante, la de la Isla de los Muertos de Böcklin o la que, en el antiguo Egipto, conducía a las almas a la Otra Orilla. Los pasajeros de esta escultura viviente -animada por el aliento de Mélissa Von Vépy y las notas de Stéphan Oliva- exploran un espacio misterioso y transitorio, del Mundo de los Vivos al Otro Mundo. Una travesía en la que los elementos del aire y del agua se funden, dando paso a lo invisible y al silencio, para convertirse en nada más que sonido, aliento y movimiento.

« Piano Rubato » invita a un viaje metafórico a través de aguas tranquilas y tumultuosas. El gesto grácil del artista aéreo se encuentra con el virtuosismo del compositor de jazz. La magia funciona. La travesía es hermosa. Como en un sueño, el tiempo se ralentiza y luego se detiene »

A partir de 8 años.

