Cirque Piedon La Ciotat

Cirque Piedon

Du 14/02 au 01/03/2026 tous les jours à partir de 15h. Esplanade Henri Langlois La Ciotat Bouches-du-Rhône

Le grand chapiteau du cirque Piedon pose ses valises à La Ciotat. C’est l’événement familial à ne pas manquer dans la région !

Chaque jour à 15h00, venez découvrir un spectacle haut en couleur, qui mêle tradition, magie et rires pour petits et grands.Familles

Clowns attachants, acrobates téméraires, jongleurs talentueux et animaux fascinants vous donnent rendez-vous pour près de deux heures de pur émerveillement.

La Ciotat sera le théâtre d’un véritable festival de sensations voltiges aériennes, numéros comiques et une ambiance chaleureuse et authentique fidèle à l’esprit du cirque familial Piedon. Depuis plusieurs générations, le cirque Piedon enchante les spectateurs du sud de la France avec des numéros originaux et un contact privilégié avec le public.



Ne manquez pas ce rendez-vous unique à La Ciotat. Que vous soyez en famille, entre amis ou en couple, le Cirque Piedon promet un moment inoubliable sous le chapiteau. .

Esplanade Henri Langlois La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 17 21 35 cirque@cirquepiedon.com

English :

The Piedon circus’s big top is setting up in La Ciotat. It’s the family event not to be missed in the region!

Every day at 3pm, come and discover a colourful show that combines tradition, magic and laughter for young and old alike.

