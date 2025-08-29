Cirque Pling-Klang Place de la Résistance Saint-Brieuc

Cirque Pling-Klang Place de la Résistance Saint-Brieuc lundi 16 mars 2026.

Cirque Pling-Klang

Place de la Résistance Forum La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-16 20:00:00

fin : 2026-03-17 21:10:00

2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18

L’amour en kit

Manipulateurs d’objets, jongleurs et acrobates, Mathieu Despoisse et Étienne Manceau forment un tandem malicieux. Avec une dérision et un sens de l’absurde bien affirmés, ils se livrent à un exercice de style jubilatoire comment monter un meuble en démontant les injonctions sur la vie à deux et le diktat de la norme.

Un jeu de ping-pong sur le fil dont vous pourriez, vous aussi, être les héros et héroïnes.

A partir de 10 ans. .

