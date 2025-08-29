Cirque Pling-Klang Place de la Résistance Saint-Brieuc
Début : 2026-03-16 20:00:00
fin : 2026-03-17 21:10:00
2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18
L’amour en kit
Manipulateurs d’objets, jongleurs et acrobates, Mathieu Despoisse et Étienne Manceau forment un tandem malicieux. Avec une dérision et un sens de l’absurde bien affirmés, ils se livrent à un exercice de style jubilatoire comment monter un meuble en démontant les injonctions sur la vie à deux et le diktat de la norme.
Un jeu de ping-pong sur le fil dont vous pourriez, vous aussi, être les héros et héroïnes.
A partir de 10 ans. .
Place de la Résistance Forum La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
