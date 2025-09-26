Cirque Plume Médiathèque Salins-les-Bains

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Début : 2025-09-26 20:00:00

Présentation du livre Cirque Plume

En partenariat avec Salins Pays du Livre

Avec Bernard Kudlak

Pendant 40 ans, des photographes français et internationnaux ont été présents, tant dans la rue que dans les chapiteaux du Cirque Plume. Leurs images sont le corps de ce livre. Elles dansent les unes avec les autres à travers le temps et les créations. 40 années de créations et de représentations, de nombreuses photographies et les textes et poèmes fondateurs et fondamentaux du Cirque Plume.

Table de vente par le Cirque Plume. .

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

