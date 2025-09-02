Cirque Préviens les autres Terrain de foot Quévert

Terrain de foot Rue des Frères l’Hermitte Quévert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

2026-06-06 2026-06-07

Galapiat Cirque Jonas Séradin & Ivan Aubrée

Le spectacle que vous allez voir n’est pas celui qui était prévu même si c’est quand même

celui-là. Ou presque… Poète, furieux, tendre, mais où nous emmène ce gardien de phare égaré sous sa yourte ? Quelques déménagements, du bricolage à la chandelle, un chant révolutionnaire à hurler ensemble, du lancer de crayon, un équilibre collectif à frissonner de bonheur.

Mais, chut…. Et si ce spectacle pouvait changer la face du monde ?

De et avec Jonas Séradin, Ivan Aubrée

Régie Nicolas Gastard

Regards complices Tanguy Hoanen, Andrea Martinez & Chloé Derrouaz

Chargé de production/diffusion Ivan Aubrée

Administration Yvain Lemattre & Chloé Bodin

Dès 12 ans

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h (paiement par carte bancaire) ou

à l’Office de Tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. (Informations par mail à infos@dinan-capfrehel.com ou par téléphone au 08 25 95 01 22 service 15 cts par appel + prix d’un appel)

– Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

– Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Terrain de foot Rue des Frères l’Hermitte Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

