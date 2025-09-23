Cirque Préviens les Autres Campus Mazier Saint-Brieuc

Campus Mazier 2 Place de la Cité Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-23 16:00:00

fin : 2025-09-23 17:30:00

2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25

Un ancien gardien de phare. Une yourte. Des algues vertes. L’homme se confie sur son corps qui lâche, évoque les luttes contre l’injustice, raconte celles et ceux qui résistent. Et si, justement, le cirque était LA solution pour changer la face du monde ? Et si c’était ensemble que se jouait le passage à l’action ? Et si… rien ne se passait comme prévu, y compris le spectacle que nous étions venus voir ?

A partir de 10 ans. .

Campus Mazier 2 Place de la Cité Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

