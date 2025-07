Cirque Ren’contre Renc’art « Duo juste à deux » Le bourg Campagne

Cirque Ren’contre Renc’art « Duo juste à deux »

Domaine départemental de Campagne Campagne Dordogne

Gratuit

Début : 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

20h30. Deux inconnus se rencontrent par hasard sur un banc public et, par une danse poétique, tissent un lien fragile fait de confiance, de respect et de complicité. Tout public. Gratuit

Un lieu impersonnel, n’importe où, ici ou là… Une rencontre imprévue, et un banc public. Deux inconnus aussi, ils s’ignorent, se croisent, se cherchent. Bravant la pesanteur, virevoltant, souvent sur les mains, parfois à l’envers, ils nous entraînent dans la poésie de leur relation naissante, fragile, joyeuse. Et quand la vie apporte ses difficultés, comment les dépasser ? Comment avec deux individualités créer un lien fort, de confiance et de respect réciproque ?

Pour tout public .

Le bourg Domaine départemental de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90 domaine-campagne@dordogne.fr

English : Cirque Ren’contre Renc’art « Duo juste à deux »

20h30. Two strangers meet by chance on a park bench and, through poetic dance, forge a fragile bond of trust, respect and complicity. All audiences. Free

German : Cirque Ren’contre Renc’art « Duo juste à deux »

20h30. Zwei Fremde treffen sich zufällig auf einer öffentlichen Bank und knüpfen durch einen poetischen Tanz eine zerbrechliche Verbindung, die aus Vertrauen, Respekt und Komplizenschaft besteht. Für alle Altersgruppen. Kostenlos

Italiano :

20h30. Due sconosciuti si incontrano per caso su una panchina del parco e, attraverso una danza poetica, creano un fragile legame di fiducia, rispetto e complicità. Per tutti i pubblici. Gratuito

Espanol : Cirque Ren’contre Renc’art « Duo juste à deux »

20h30. Dos desconocidos se encuentran por casualidad en un banco del parque y, a través de una danza poética, forjan un frágil vínculo de confianza, respeto y complicidad. Para todos los públicos. Gratis

