Cirque | Restitution artistique « Chapitelles » – Creil, 22 mai 2025 16:00, Creil.

Oise

Cirque | Restitution artistique « Chapitelles » 21, Rue des Usines Creil Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22 16:00:00

fin : 2025-05-22

Date(s) :

2025-05-22

Après quatre premières semaines de travail, découvrez les prémices du spectacle Chapitelles. Entrez au cœur de la création et venez partager les réflexions artistiques des circassiennes.

En ancien français, chapiteau se dit chapitel. Aujourd’hui, le collectif Projet.PDF conjugue chapiteau au féminin et au pluriel pour mettre à l’honneur les femmes dans le cirque.

Huit circassiennes et deux musiciennes live revisitent des disciplines de l’histoire du cirque traditionnel telles que la marche au plafond, la perche, la capilotraction…

Jeudi 22 mai à 16h

Tout public

Gratuit sur réservation par mail chap.gournay@faiencerie-theatre.com

Friche Gournay, 21 rue des usines 60100 CREIL

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt « Gournay » 0 .

21, Rue des Usines

Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 chap.gournay@faiencerie-theatre.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cirque | Restitution artistique « Chapitelles » Creil a été mis à jour le 2025-05-12 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise