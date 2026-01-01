Cirque Rêve encore plus Sélestat

Cirque Rêve encore plus

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29 21:30:00

2026-01-29

Ce duo circassien vous immerge dans un univers poétique, fantastique et merveilleux. Dès 8 ans

Deux amis d’enfance évoquent leurs propres rêves et ceux des personnes rencontrées sur leur chemin de création. Ils puisent dans les rêves d’ici et d’ailleurs un univers poétique, fantastique et merveilleux.

La Compagnie Foehn est une jeune compagnie de théâtre et de cirque regroupant des artistes d’horizons divers. Elle développe des approches pluridisciplinaires et multi-culturelles, en explorant les matières et les corps comme premier langage. Les deux artistes, Hamza (roue Cyr et manipulation d’objets) et Chaouki (roue Cyr, danse et acrodanse), viennent de la même école de cirque au Maroc.

Ils se côtoient, collaborent et créent des dialogues avec leurs approches de leurs pratiques artistiques. Ensemble, ils vous invitent à plonger dans leurs rêves par le biais d’un tête-à-tête artistique mêlant danse et cirque.

Dès 8 ans. .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 45 tanzmatten@ville-selestat.fr

English :

This circus duo immerses you in a poetic, fantastic and wonderful universe. Ages 8 and up

