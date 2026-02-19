Cirque Rico Zavatta à Figeac Figeac
Cirque Rico Zavatta à Figeac
Champ Saint Barthélemy (stade/ foirail) Figeac Lot
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-03-13 15:00:00
fin : 2026-03-15
2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15
Le cirque Rico Zavatta fera étape a Figeac, au champ Saint Barthélémy pour 3 spectacles rythmés et festifs dans un décor féerique et coloré sous un somptueux chapiteau, a visibilité totale !
Le spectacle de l'année à partager entre amis ou en famille.
Champ Saint Barthélemy (stade/ foirail) Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 50 77 77 97
English :
The Rico Zavatta circus will be stopping in Figeac, at the Champ Saint Barthélémy for 3 rhythmic and festive shows in a magical and colorful setting under a sumptuous big top, with total visibility.
The show of the year to share with friends or family.
