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AGENDA · Dolus-d'Oléron

Cirque Rico Zavatta Dolus-d’Oléron

vendredi 7 août 2026 · Dolus-d'Oléron

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
rue des anciens combattants
Ville
17550 Dolus-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Dolus-d’Oléron

Cirque Rico Zavatta

rue des anciens combattants Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Le cirque Rico Zavatta est heureux de vous accueillir du 7 au 9 août pour un spectacle incroyable sous chapiteau.
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rue des anciens combattants Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 77 77 97 

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English : Rico Zavatta Circus

The Rico Zavatta Circus is pleased to welcome you from August 7 to 9 for an incredible show under the big top.

L’événement Cirque Rico Zavatta Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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