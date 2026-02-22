Cirque Rico Zavatta Eyrein
Cirque Rico Zavatta Eyrein dimanche 29 mars 2026.
Cirque Rico Zavatta
ZAC de la Montane Eyrein Corrèze
Début : 2026-03-29
fin : 2026-04-01
2026-03-29
Au programme la cavalerie de Shetland , les trapezistes ,les magiciens ,les chameaux de Mongolie,les équilibristes, les cow boys, les lamas du Pérou, les mascottes Disney et Stitch plus vrai que nature à rencontrer sur la piste .
1h30 de spectacle rythmé et festif dans un décor féerique et coloré sous un somptueux chapiteau, a visibilité totale.
Le spectacle de l année à partager entre amis ou en famille.
Réservations uniquement en caisse du cirque .
Spectacles le vendredi 27 mars a 18h, le samedi 28 mars a 16h le dimanche 29 mars a 15h et le mercredi 1 er avril a 15h.
Tarif a partir de 7€ enfant et 12 €adulte.
Accès fauteuils roulants .
ZAC de la Montane Eyrein 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 77 77 97 cirquemondial@outlook.fr
English : Cirque Rico Zavatta
