Cirque Rico Zavatta Parc des expositions Marmande samedi 22 novembre 2025.
Parc des expositions Avenue Jean Jaurès Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22 2025-11-23
Au programme la cavalerie de Shetland , les trapézistes, les magiciens ,les chameaux de Mongolie, les équilibristes, les cowboys, les lamas du Pérou, les mascottes Disney et Stitch plus vrai que nature à rencontrer sur la piste .
1h30 de spectacle rythmé et festif dans un décor féerique et coloré sous un nouveau chapiteau a visibilité totale. .
Parc des expositions Avenue Jean Jaurès Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 77 77 97
