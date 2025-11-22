Cirque Rico Zavatta Parc des expositions Marmande

Cirque Rico Zavatta

Parc des expositions Avenue Jean Jaurès Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22 2025-11-23

Cirque Rico Zavatta

Au programme la cavalerie de Shetland , les trapézistes, les magiciens ,les chameaux de Mongolie, les équilibristes, les cowboys, les lamas du Pérou, les mascottes Disney et Stitch plus vrai que nature à rencontrer sur la piste .

1h30 de spectacle rythmé et festif dans un décor féerique et coloré sous un nouveau chapiteau a visibilité totale. .

Parc des expositions Avenue Jean Jaurès Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 77 77 97

