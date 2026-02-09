Cirque Rico Zavatta Rodez
Cirque Rico Zavatta Rodez samedi 28 février 2026.
Cirque Rico Zavatta
Esplanade Val de Bourran Rodez Aveyron
Début : Mardi 2026-02-28
fin : 2026-03-03
2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08
Le cirque Rico Zavatta fera étape a Rodez au val de Bourran du 28 fevrier au 8 mars .
la cavalerie de Shetland , les trapezistes ,les magiciens ,les chameaux de Mongolie,les équilibristes, les cow boys, les lamas du Pérou, les mascottes Disney et Stitch plus vrai que nature à rencontrer sur la piste .
1h30 de spectacle rythmé et festif dans un décor féerique et coloré sous un nouveau chapiteau,a visibilité totale. Un spectacle a partagé entre amis ou en famille durant les vacances.
Réservations uniquement en caisse du cirque . .
Esplanade Val de Bourran Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 50 77 77 97
English :
The Rico Zavatta circus will be in Rodez at the Val de Bourran from February 28 to March 8.
