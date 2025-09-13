Cirque Rico Zavatta TARBES Tarbes

TARBES Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-21

2025-09-13

Sous son nouveau chapiteau encore plus grand et confortable, venez partager un moment de rêve et de rire avec la cavalerie de poneys, les clowns , les trapézistes , les animaux exotiques (chameaux et lamas), les funambules, les cow-boys.

SÉANCES

– Samedi 13 septembre à 16h

– Dimanche 14 septembre à 11h et 15h

– Mercredi 17 septembre à 16h

– Samedi 20 septembre à 15h et 18h

– Dimanche 21 septembre à 11h et 15h

Durée du spectacle 1h30

Renseignements 06 50 77 77 97

English :

Under its new, even bigger and more comfortable big top, come and share a moment of dreams and laughter with the pony cavalry, clowns, trapeze artists, exotic animals (camels and llamas), tightrope walkers and cowboys.

SESSIONS

– Saturday, September 13 at 4pm

– Sunday, September 14 at 11am and 3pm

– Wednesday, September 17 at 4pm

– Saturday, September 20 at 3pm and 6pm

– Sunday, September 21 at 11am and 3pm

Show duration: 1h30

Information 06 50 77 77 97

German :

In seinem neuen, noch größeren und komfortableren Zelt können Sie mit der Ponykavallerie, den Clowns, den Trapezkünstlern, den exotischen Tieren (Kamele und Lamas), den Seiltänzern und den Cowboys einen Moment des Träumens und Lachens teilen.

SENDEN

– Samstag, 13. September um 16 Uhr

– Sonntag, 14. September um 11 Uhr und 15 Uhr

– Mittwoch, 17. September um 16 Uhr

– Samstag, 20. September um 15 Uhr und 18 Uhr

– Sonntag, 21. September um 11 Uhr und 15 Uhr

Dauer der Vorstellung: 1,5 Std

Auskunft: 06 50 77 77 97

Italiano :

Sotto il nuovo tendone, più grande e più confortevole, venite a condividere un momento di sogno e di risate con la cavalleria di pony, i clown, i trapezisti, gli animali esotici (cammelli e lama), i funamboli e i cowboy.

SESSIONI

– Sabato 13 settembre alle 16.00

– Domenica 14 settembre alle 11.00 e alle 15.00

– Mercoledì 17 settembre alle 16.00

– Sabato 20 settembre alle 15.00 e alle 18.00

– Domenica 21 settembre alle 11.00 e alle 15.00

Durata dello spettacolo: 1h30

Per ulteriori informazioni: 06 50 77 77 97

Espanol :

Bajo su nueva carpa, más grande y cómoda, venga a compartir un momento de ensueño y risas con la caballería de ponis, los payasos, los trapecistas, los animales exóticos (camellos y llamas), los equilibristas y los vaqueros.

SESIONES

– Sábado 13 de septiembre a las 16:00 h

– Domingo 14 de septiembre a las 11h y a las 15h

– Miércoles 17 de septiembre a las 16:00 h

– Sábado 20 de septiembre a las 15.00 y 18.00 horas

– Domingo 21 de septiembre a las 11h y a las 15h

Duración del espectáculo: 1h30

Para más información: 06 50 77 77 97

