Cirque Roncallini Cayeux-sur-Mer 1 juillet 2025 07:00

Somme

Cirque Roncallini Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-01

Le cirque Roncallini est un univers magique où s’entrelacent tradition et émerveillement. Sous son grand chapiteau coloré, petits et grands découvrent un spectacle riche en émotions acrobates audacieux, clowns malicieux et numéros d’animaux majestueux font vivre un moment inoubliable. Chaque représentation est une invitation au rêve, portée par la musique, les lumières et le talent des artistes. Fidèle à l’esprit du cirque classique, Roncallini célèbre l’art du spectacle vivant avec poésie, humour et passion. .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

