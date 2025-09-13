Cirque Rouge Merveille par Rhizome Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Cirque Rouge Merveille par Rhizome Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau samedi 13 septembre 2025.

Cirque Rouge Merveille par Rhizome

Médiathèque Per Jakez Helias Jardin des lectures Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Levez les yeux une femme est suspendue à une structure, au-dessus du vide. Par le langage du corps, elle laisse poindre sa singularité et l’on devine ce qui la traverse. Équilibres et figures aériennes ouvrent une parenthèse poétique.

La musique parvient à faire naître des résonances les paysages sonores qui apparaissent donnent corps et temps à l’espace et font apparaître des mondes.

Grâce, force, équilibre la performance de l’acrobate en suspension a quelque chose d’envoûtant et de fascinant.

Une invitation à la contemplation, à la vibration et au frisson !

Tout public, durée 40min. .

Médiathèque Per Jakez Helias Jardin des lectures Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 61 50

L’événement Cirque Rouge Merveille par Rhizome Landerneau a été mis à jour le 2025-08-27 par OT LANDERNEAU DAOULAS