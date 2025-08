Cirque Rozel Nant

Cirque Rozel Nant mardi 5 août 2025.

Cirque Rozel

Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Venez passez un agréable moment en famille et vous détendre lors de ce spectacle de cirque.

Clowns, acrobates.

A 18h, place Route de St-Jean du Bruel .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 7 71 67 14 24

English :

Come and spend a pleasant moment with your family and relax during this circus show.

German :

Verbringen Sie einen angenehmen Moment mit Ihrer Familie und entspannen Sie sich bei dieser Zirkusvorstellung.

Italiano :

Venite a godervi questo spettacolo circense con tutta la famiglia.

Espanol :

Venga a disfrutar de este espectáculo circense con toda la familia.

L’événement Cirque Rozel Nant a été mis à jour le 2025-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)