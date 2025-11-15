CIRQUE SANS NOMS RÉSIDENCE DE CRÉATION ET AVANT-PREMIÈRE Frontignan

Symbole de l’excellence technique, de l’émotion immédiate, de la force du collectif, le cirque nous rassemble et nous fait partager le plaisir d’être ensemble réunis.

La ville de Frontignan la Peyrade continue de s’inscrire en terre d’accueil du cirque contemporain, en plein air ou sous chapiteau, gigantesque ou intimiste… Symbole de l’excellence technique, de l’émotion immédiate, de la force du collectif, le cirque nous rassemble et nous fait partager le plaisir d’être ensemble réunis.CIE CIRQUE SANS NOMS > Accueil en résidence de création de fin octobre à mi-novembre et avant-premièreLe Cirque sans noms installe son chapiteau à Frontignan pour peaufiner sa future création, sans titre à ce jour. Mais si le spectacle n’a pas encore de nom, on sait qu’il y a des guirlandes, de la fumée, un fouet qui claque. Il y a des ballons et des échelles. Il y a des ampoules qui grésillent et des notes qui scintillent. Il y a des individus qui se croisent. D’autres qui s’enlacent. Certains manquent à l’appel. Les anti-héros délicats du Cirque sans noms nous invitent dans leur espace de jeu, où tout devient possible…Avant-première vendredi 14 novembre (séance scolaire) / Samedi 15 novembre à 20h / Dimanche 16 novembre à 16h .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

English :

A symbol of technical excellence, immediate emotion and collective strength, the circus brings us together and shares the pleasure of being together.

German :

Als Symbol für technische Spitzenleistungen, unmittelbare Emotionen und die Kraft des Kollektivs bringt der Zirkus uns zusammen und lässt uns die Freude am Zusammensein teilen.

Italiano :

Simbolo di eccellenza tecnica, di emozione immediata e di forza collettiva, il circo ci unisce e ci permette di condividere il piacere di stare insieme.

Espanol :

Símbolo de excelencia técnica, emoción inmediata y fuerza colectiva, el circo nos reúne y nos permite compartir el placer de estar juntos.

