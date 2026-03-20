Cirque Slava’s Snowshow Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Cirque Slava’s Snowshow

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 20h.

Jeudi 14 mai 2026 à partir de 15h et à partir de 20h.

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 20h.

Samedi 16 mai 2026 à partir de 15h et à partir de 20h.

Dimanche 17 mai 2026 à partir de 15h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Depuis plus de 30 ans, le Slava’s Snowshow émerveille petits et grands, avec ce véritable chef-d’œuvre absolu de l’art du clown. Il est de retour au Grand Théâtre pour 7 dates exceptionnelles.Familles

Guidés par Yellow, un clown étonnant, nous traversons un monde peuplé de créatures étranges et attachantes. Sans un mot, mais porté par une bande son emblématique, le spectacle parle un langage universel qui traverse toutes les frontières et touche chaque spectateur en plein coeur. Un voyage poétique et immersif qui mêle arts visuels, musique et théâtre en offrant une pause enchantée dans le tumulte de la vie. Le Slava’s Snowshow, c’est plus de 10 millions de spectateurs qui ont déjà vécu cette expérience inoubliable. Préparez-vous à retrouver votre regard d’enfant et à plonger dans un monde loufoque où tout est possible !



À partir de 7 ans. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For over 30 years, Slava?s Snowshow has amazed audiences of all ages with this absolute masterpiece of clowning. It returns to the Grand Théâtre for 7 exceptional dates.

L’événement Cirque Slava’s Snowshow Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence