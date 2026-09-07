Cirque : Smashed La Coupe d’Or Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Cirque : Smashed

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-15

La compagnie britannique Gandini Juggling présente « Smashed », un spectacle de jonglage où neuf artistes défient la gravité avec quatre-vingts pommes et quatre services en porcelaine.

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La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Circus : Smashed

The British company Gandini Juggling presents « Smashed », a juggling show where nine artists defy gravity with eighty apples and four porcelain services.

L’événement Cirque : Smashed Rochefort a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan