Cirque SoliloqueS Mayrinhac-Lentour

Cirque SoliloqueS Mayrinhac-Lentour dimanche 7 septembre 2025.

Cirque SoliloqueS

Rue du Charron Mayrinhac-Lentour Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 17:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

L’association Patrimoine et Culture propose un spectacle de cirque SoliloqueS de la Compagnie Singulière.

C’est du cirque, mais pas uniquement. C’est surprenant mais pas pour ce qu’on croit. C’est une compagnie plutôt singulière un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes « rares » d’un piano impromptu. Vous vous laisserez bluffer par La Compagnie Singulière ! »

Touchant, candide, fragile…

A partir de 10 ans. Si le temps est favorable, le spectacle aura lieu devant le conservatoire d’outils anciens et dans la salle des fêtes en cas de pluie. .

Rue du Charron Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 17 05

English :

The Patrimoine et Culture association presents a circus show: SoliloqueS by Compagnie Singulière

German :

Der Verein Kulturerbe und Kultur bietet eine Zirkusvorstellung an: SoliloqueS von der Compagnie Singulière

Italiano :

L’associazione Patrimoine et Culture mette in scena uno spettacolo circense: SoliloqueS della Compagnie Singulière

Espanol :

La asociación Patrimoine et Culture presenta un espectáculo de circo: SoliloqueS de la Compagnie Singulière

