Cirque | Sortie de Résidence « IGNIS » Creil
Cirque | Sortie de Résidence « IGNIS » Creil vendredi 5 septembre 2025.
Cirque | Sortie de Résidence « IGNIS »
21, Rue des Usines Creil Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 20:00:00
fin : 2025-09-05 21:00:00
Date(s) :
2025-09-05
Solo pyro-poétique sous chapiteau
Une piste, un Clown et du feu.
De l’allumette au brasier, le feu danse, se transforme, des plus petites lueurs aux flammes dévorantes. Le Clown s’y mêle, s’y frotte et se laisse surprendre. Dans ce cercle, il apprend le langage du feu avec douceur et maladresse. Par son regard espiègle, il partage notre fascination transgressive pour les flammes.
IGNIS place le feu au cœur du chapiteau, dans un spectacle convoquant nos plus intimes et lointains imaginaires.
Compagnie « Collectif sismique ». un spectacle de Nicolas Fraiseau
Tout public_ durée: 1h
Gratuit sur réservation par mail chap.gournay@faiencerie-theatre.com
Friche Gournay, 21 rue des usines 60100 CREIL
Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt « Gournay » 0 .
21, Rue des Usines Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 chap.gournay@faiencerie-theatre.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cirque | Sortie de Résidence « IGNIS » Creil a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise