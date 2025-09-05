Cirque | Sortie de Résidence « IGNIS » Creil

Cirque | Sortie de Résidence « IGNIS »

21, Rue des Usines Creil

Gratuit

Début : 2025-09-05 20:00:00

fin : 2025-09-05 21:00:00

2025-09-05

Solo pyro-poétique sous chapi­teau

Une piste, un Clown et du feu.

De l’al­lu­mette au brasier, le feu danse, se trans­forme, des plus petites lueurs aux flammes dévo­rantes. Le Clown s’y mêle, s’y frotte et se laisse surprendre. Dans ce cercle, il apprend le langage du feu avec douceur et maladresse. Par son regard espiègle, il partage notre fasci­na­tion trans­gres­sive pour les flammes.

IGNIS place le feu au cœur du chapi­teau, dans un spec­tacle convoquant nos plus intimes et loin­tains imagi­naires.

Compagnie « Collectif sismique ». un spectacle de Nico­las Frai­seau

Tout public_ durée: 1h

Gratuit sur réservation par mail chap.gournay@faiencerie-theatre.com

Friche Gournay, 21 rue des usines 60100 CREIL

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt « Gournay »

21, Rue des Usines Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 chap.gournay@faiencerie-theatre.com

