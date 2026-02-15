CIRQUE STAGE D’ACROBATIE AU SOL POUR ADULTES DÉBUTANTS Sète

CIRQUE STAGE D’ACROBATIE AU SOL POUR ADULTES DÉBUTANTS

1027, boulevard de Verdun Sète Hérault

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

L’association ACCRO-Ecole de Cirque propose son premier stage d’acrobatie au sol pour des adultes débutants le samedi 28 février de 16h30 à 19h30 et le dimanche 01 mars de 10h à 13h à la Caserne Vauban (1027, bd de Verdun).Stage dispensé par Gustavo Anduiza artiste et professeur de cirque. .

1027, boulevard de Verdun Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 82 37 47 90 accrocirque@gmail.com

English :

The ACCRO-Ecole de Cirque association offers its second floor acrobatics workshop for adult beginners.

