Cirque Starlight Aubusson

Cirque Starlight Aubusson mercredi 17 septembre 2025.

Cirque Starlight

Rue des Fusillés Aubusson Creuse

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17 2025-09-20 2025-09-21

Le cirque Starlight ouvrira son chapiteau pour trois représentations exceptionnelles… Un spectacle pour toute la famille !

Rendez-vous place du champ de foire. .

Rue des Fusillés Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 05 04 88

