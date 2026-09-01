Cirque “Sur les rails” – Journées Européennes du Patrimoine Parvis du Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Cirque “Sur les rails” – Journées Européennes du Patrimoine

Parvis du Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Quand le spectacle vivant se mêle du patrimoine ! A Ancenis-Saint-Géréon, lors du Journées du Patrimoine, vous pourrez profiter de spectacles dans les lieux emblématiques du patrimoine de la ville : une autre manière de (re)découvrir Ancenis-Saint-Géréon.

La compagnie Lombric Spaghetti vous présente le spectacle de cirque acrobatique « Sur les rails », sur le parvis du Théâtre Quartier Libre.

Sur le quai d’une petite gare de fret, trois hobos attendent un train qui les conduira vers un ailleurs, une nouvelle aventure. C’est dans ce temps suspendu que leur vagabondage prend sens. Une vie qui respire la route, le conflit, l’amitié, et qui fait souffler un grand air de liberté.

› Tout public

› Parvis du Théâtre Quartier Libre

› Bar & foodtruck sur place.

Plus d’informations auprès du Théâtre Quartier Libre :

02 51 14 17 17

www.theatre-quartier-libre.fr .

Parvis du Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Cirque “Sur les rails” – Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis