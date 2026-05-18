Uza

Cirque Tatin Radeau Pirate

1035 Rue de Saint-julien-en-born Uza Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Spectacle jeune public.

Le cirque Tatin, situé à Uza depuis 2020, vous accueille tous les jeudis de l’été du 16 juillet au 27 août sous chapiteau.

Tarifs Adultes 20 €, Enfants, réduits 12 €.

Sur réservations au 06 63 17 20 69 ou sur Helloasso. .

1035 Rue de Saint-julien-en-born Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 20 69

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English : Cirque Tatin Radeau Pirate

L’événement Cirque Tatin Radeau Pirate Uza a été mis à jour le 2026-05-18 par Côte Landes Nature Tourisme