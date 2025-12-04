Cirque Ten Thousand Hours Gravity and Other Myths Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Saint-Brieuc

Cirque Ten Thousand Hours Gravity and Other Myths

Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 21:50:00

2025-12-04

Mécanique de haute précision

Avec huit circassiens sur scène, la dernière création de la compagnie australienne Gravity and Other Myths est

un hommage en chair, en os et en muscles au temps nécessaire pour parvenir à l’excellence acrobatique. Ici, pas de démonstration figée ni de quête glacée de performance ! Sur les percussions live qui battent la mesure, on se lance des défis, on se chambre, on se rattrape. Le groupe s’amuse, en grande complicité avec le public. Une époustouflante célébration du corps humain et de ses capacités (presque) infinies.

A partir de 5 ans. .

Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

