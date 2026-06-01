[CIRQUE-THÉÂTRE QUARTIER D’ÉTÉ | WEEK-END #3] CONVIVIAL & DÉBRIDÉ Place du Champ de Foire Elbeuf

Elbeuf

[CIRQUE-THÉÂTRE QUARTIER D’ÉTÉ | WEEK-END #3] CONVIVIAL & DÉBRIDÉ

Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire d’Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Le Cirque-Théâtre prend ses quartiers d’été pour une 3è édition !

Rendez-vous pour 3 week-ends festifs.

VEN. 12 JUIN

18H > 23H30 ► BAR-TERRASSE

18H > 20H30 ► ACCUEIL-BILLETTERIE

19H ► APÉRO MUSICAL VÂGA [reggae]

20H ► CABARET CIRQUE sous chapiteau TOUT VA HYPER BIEN COLLECTIF MALUNÉS

sur réservation 5 > 19 € 1h30 dès 6 ans

21H30 ► CONCERT WE PLAY [dance pop rock]

SAM. 13 JUIN

13H30 > 23H30 ► BAR-TERRASSE

13H30 > 18H ► ACCUEIL-BILLETTERIE au Cirque-Théâtre d’Elbeuf

14H > 18H ► HIP HOP TALENTS Rap, street art et danse Sélections régionales du contest cultures urbaines des Espaces Culturels E. Leclerc gratuit, réservation conseillée

14H > 18H ► INITIATION AU CIRQUE 4 ateliers d’1h à 14h 15h 16h 17h

14H > 20H ► ATELIERS CRÉATIFS encadré par les artistes de LA CABANE

19H ► APÉRO MUSICAL VOODOO MAY [trip hop]

20H ► CABARET CIRQUE sous chapiteau TOUT VA HYPER BIEN COLLECTIF MALUNÉS

sur réservation 5 > 19 € 1h30 dès 6 ans

21H30 ► DJ SET DJ BASH [afro deep house]

DIM. 14 JUIN

13H30 > 20H30 ► BAR-TERRASSE

13H30 > 17H30 ► ACCUEIL-BILLETTERIE

14H > 17H ► INITIATION AU CIRQUE 3 ateliers d’1h à 14h 15h 16h

14H > 20H ► ATELIERS CRÉATIFS encadré par les artistes de LA CABANE

14H30 ► VISITE DU CIRQUE-THÉÂTRE

16H ► CONCERT EYO EMIJ YOUNG ORCHESTRA [pop rock]

Orchestre des jeunes élèves de l’EMIJ Elbeuf

17H ► CABARET CIRQUE sous chapiteau TOUT VA HYPER BIEN COLLECTIF MALUNÉS

sur réservation 5 > 19 € 1h30 dès 6 ans

18H30 ► CONCERT MARLA WALLACE [RnB alternatif Uk Bass] .

Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire d’Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 13 10 50 billetterie@cirquetheatre.com

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English : [CIRQUE-THÉÂTRE QUARTIER D’ÉTÉ | WEEK-END #3] CONVIVIAL & DÉBRIDÉ

L’événement [CIRQUE-THÉÂTRE QUARTIER D’ÉTÉ | WEEK-END #3] CONVIVIAL & DÉBRIDÉ Elbeuf a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Rouen tourisme