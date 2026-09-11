Cirque – Time Parc Roz Maria Quintin

Informations pratiques

Quintin

Cirque – Time

Parc Roz Maria 5 Rue du Maréchal Leclerc Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 19:00:00

fin : 2027-05-28 19:30:00

Date(s) :

2027-05-28

Suspends ton vol

Qu’est-ce que le temps ? Universel, il rythme nos vies et s’écoule plus ou moins lentement, c’est selon. Partant de ce constat, le jongleur autodidacte et talentueux musicien Frédéric Perant nous invite à une manipulation d’objets, étonnante chorégraphie de rebonds et de lancés. En dialogue avec son instrument favori, la batterie (et ses baguettes… magiques ?), il y mêle percussions corporelles, jeux d’illusion, moments de fulgurances et de ralentis.

Une fable sonore, poétique et lumineuse, illustration de la fuite inexorable du temps qui passe.

Conseillé à partir de 7 ans. .

Parc Roz Maria 5 Rue du Maréchal Leclerc Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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L’événement Cirque – Time Quintin a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme