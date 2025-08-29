Cirque Toubouge Les Fées Railleuses Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Saint-Brieuc

Cirque Toubouge Les Fées Railleuses

Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-29 17:00:00

fin : 2026-04-29 17:30:00

2026-04-29

Poésie aérienne

Imaginez deux êtres suspendus sur un mobile géant. Si l’un bouge, l’autre aussi. Chacun apparaît, disparaît pour nous emporter hors du temps. Ce spectacle est une ode à l’imagination et à la magie de l’enfance, une bulle d’air dans notre monde de plus en plus en ébullition. Un moment onirique pour les plus petits qui ravira, c’est certain, les grands enfants qui sommeillent en chacun de nous.

A partir de 1 an. .

Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

