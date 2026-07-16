Cirque Trap’ Clos des fées Paluel

Informations pratiques

Paluel

Cirque Trap’

Clos des fées Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Cirque Trap’ par la Compagnie El Nucleo.

TRAP’ est un spectacle de cirque mêlant percussions, acrobaties et participation du public autour du cajón, percussion péruvienne.

À travers un voyage rythmé entre l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe, les artistes transforment cet instrument en terrain de jeu collectif pour créer ensemble une grande célébration festive et musicale.

Au clos des fées à 19h.

Gratuit. .

Clos des fées Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

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English : Cirque Trap’

L’événement Cirque Trap’ Paluel a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre