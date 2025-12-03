Cirque Unplugged Espace culturel Chabeuil
Cirque Unplugged Espace culturel Chabeuil mercredi 3 décembre 2025.
Drôme
Cirque Unplugged Espace culturel Chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 18:30:00
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Cie Ea Eo
Musique, jonglage Tout public dès 7 ans Durée 1h
Unplugged est une invitation à un moment de jonglage à l’état pur.
Espace culturel Chemin du Pré aux Dames
Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr
English :
Cie Ea Eo
Music, juggling ? For all ages 7 and up ? Duration: 1 hour
Unplugged is an invitation to a moment of pure juggling.
German :
Cie Ea Eo
Musik, Jonglieren ? Für alle ab 7 Jahren ? Dauer: 1 Stunde
Unplugged ist eine Einladung zu einem Moment der Jonglage in ihrer reinsten Form.
Italiano :
Cie Ea Eo
Musica, giocoleria? Adatto a tutti i tipi di pubblico a partire dai 7 anni ? Durata: 1 ora
Unplugged è un invito a sperimentare la giocoleria nella sua forma più pura.
Espanol :
Cie Ea Eo
Música, malabares ? Apto para todos los públicos a partir de 7 años ? Duración: 1 hora
Unplugged es una invitación a vivir los malabares en estado puro.
