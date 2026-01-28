Cirque Zavata Saint-Mihiel

Cirque Zavata

Rue du Colonel Lebel Saint-Mihiel Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31 2026-02-01

Le cirque Stefan Zavatta, petits fils d’Achille, pose ces valises à SAINT MIHIEL pour trois représentations uniques de son nouveau spectacle, avec en exclusivité LES OURS POLAIRES ROBOTISÉS

Au Programme les jongleurs, clowns, acrobates, jeu du far West, et les Ours blancs robotisés, les rois de la banquise !Tout public

Rue du Colonel Lebel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est cirquestefanzavatta@gmail.com

English :

The Stefan Zavatta circus, grandson of Achilles, comes to SAINT MIHIEL for three unique performances of its new show, featuring the exclusive LES OURS POLAIRES ROBOTISÉS

On the program: jugglers, clowns, acrobats, Wild West games, and the robotic Polar Bears, kings of the ice floe!

