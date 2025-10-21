Cirque Zavatta Campagne Roux Aubagne

Cirque Zavatta Campagne Roux Aubagne mardi 21 octobre 2025.

Cirque Zavatta

Du 21/10 au 29/10/2025 tous les jours à partir de 16h.

Horaires de représentation tous les jours à partir de 16h. Campagne Roux 900 avenue du 21 août 1944 Aubagne Bouches-du-Rhône

Pour vos vacances scolaires de la Toussaint

Nouveau spectacle 2025 sans animaux.

Depuis 20 ans, le cirque Zavatta reconnu partout en France vous propose une expérience magique entre tradition et modernité. Sans oublier les clowns, trapèze…

Seront présents Pikachu, Pat’patrouille, la Reine des Neiges et bien d’autres surprises. .

Campagne Roux 900 avenue du 21 août 1944 Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 25 05 48

English :

For your All Saints’ Day school vacations

German :

Für Ihre Schulferien an Allerheiligen

Italiano :

Per le vacanze scolastiche di Ognissanti

Espanol :

Para sus vacaciones escolares de Todos los Santos

