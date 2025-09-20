Cirque Zavatta Châteaudun
Cirque Zavatta Châteaudun samedi 20 septembre 2025.
Cirque Zavatta
Théâtre de Verdure Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 19:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Le cirque Zavatta vous propose du vrai crique dans la tradition avec ses numéros d’acrobates, trapézistes, jongleurs, équilibristes, la magie, les animaux et les clowns Zavatta.
Théâtre de Verdure Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 41 42 35 52
English :
The Zavatta circus offers you a real creek in the tradition of acrobats, trapeze artists, jugglers, tightrope walkers, magic, animals and Zavatta clowns.
German :
Der Zirkus Zavatta bietet Ihnen echten Zirkus in der Tradition mit seinen Nummern von Akrobaten, Trapezkünstlern, Jongleuren, Seiltänzern, Magie, Tieren und den Zavatta-Clowns.
Italiano :
Il circo Zavatta offre un vero grillo tradizionale con i suoi numeri acrobatici, trapezisti, giocolieri, funamboli, magia, animali e clown Zavatta.
Espanol :
El circo Zavatta le ofrece auténtico grillo tradicional con sus números acrobáticos, trapecistas, malabaristas, equilibristas, magia, animales y payasos Zavatta.
L’événement Cirque Zavatta Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-18 par OT GRAND CHATEAUDUN