cirque zavatta Nantes Salle Sèvre et Maine Vertou

cirque zavatta Nantes Salle Sèvre et Maine Vertou 11 octobre – 11 novembre

Le cirque Nicolas Zavatta production Douchet est heureux de vous présenter son tout nouveau spectacle « LA GRANDE ESCALE »

Nous vous invitons à embarquer à bord de notre flamboyant navire rouge et blanc pour une grande escale autour du Monde.

Notre capitaine et son équipage s’occupe de tout

Un voyage spectaculaire, rythmé et coloré qui vous évadera pendant 2h.

Durant cette croisière aux quatre coins du globe vous pourrez admirer

Le retour de la grande cavalerie,

Nos riders avec le globe des motos qui s’ouvrent en deux !

Nos artistes internationaux, élégances aériennes et funambules à grande hauteur

Nos animaux exotiques et vos amis les clowns

Et bien d’autres surprises à découvrir.

La famille Douchet présente un spectacle agréable, de qualité sous son grand chapiteau, véritable zénith itinérant, dans la plus pure tradition du cirque.

En famille, entre amis ou seul venez vivre cette expérience il reste toujours de la place à bord de cette croisière.

NANTES

VERTOU – Boulevard de l’Europe

Du 11 octobre au 11 novembre 2025

HORAIRES DES SPECTACLES :

Hors vacances du 11 au 19 octobre

Mercredi 16h, vendredi 20h, samedi 16h, dimanche 15h

Pendant les vacances du 20 octobre au 2 novembre

TOUS LES JOURS A 16H

SAUF dimanche à 15h

Pas de spectacle le 1er novembre

Hors vacances du 5 au 11 novembre

Mercredi 16h, samedi 16h, dimanche 15h, mardi 11 novembre à 15h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-11T17:00:00.000+01:00

0626070774

Salle Sèvre et Maine Rue Sèvre et Maine 44120 Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique