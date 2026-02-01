Cirque Zavattony Espace chapiteau Cusset
Cirque Zavattony Espace chapiteau Cusset vendredi 20 février 2026.
Cirque Zavattony
Espace chapiteau 46 avenue de l’Europe Cusset Allier
Tarif : 10 – 10 – 13 EUR
Début : 2026-02-20 15:00:00
fin : 2026-02-20 16:30:00
2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22
Le cirque familial Zavattony débarque à Cusset pour la toute première fois du 20 au 22 février 2026 à l’Espace Chapiteau de Cusset.
Espace chapiteau 46 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 06 00 28 spectaclejessica@gmail.com
English :
The Zavattony family circus comes to Cusset for the very first time from February 20 to 22, 2026 at the Espace Chapiteau de Cusset.
