Cirqu’en Famille salle des fêtes Teigny
Cirqu’en Famille salle des fêtes Teigny dimanche 26 avril 2026.
Cirqu’en Famille
salle des fêtes Salle des fêtes Teigny Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 12:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez vivre une journée extraordinaire dédiée au cirque en famille ! Cet événement est ouvert à tous les familles du territoire, ainsi qu’à ceux qui viennent seuls, et offre des moments de plaisir et de découverte pour petits et grands. .
salle des fêtes Salle des fêtes Teigny 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 52 87 96 bazarrural.contact@gmail.com
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English : Cirqu’en Famille
L’événement Cirqu’en Famille Teigny a été mis à jour le 2026-03-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)