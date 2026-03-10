Cirqu’en Famille salle des fêtes Teigny

Cirqu’en Famille

salle des fêtes Salle des fêtes Teigny Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 12:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez vivre une journée extraordinaire dédiée au cirque en famille ! Cet événement est ouvert à tous les familles du territoire, ainsi qu’à ceux qui viennent seuls, et offre des moments de plaisir et de découverte pour petits et grands. .

salle des fêtes Salle des fêtes Teigny 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 52 87 96 bazarrural.contact@gmail.com

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English : Cirqu’en Famille

L’événement Cirqu’en Famille Teigny a été mis à jour le 2026-03-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)