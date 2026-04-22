Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans Geville
Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans Geville dimanche 7 juin 2026.
Geville
Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans
Geville Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans !
Au programme
– Vols découvertes
– Exposition statique d’ULM
– Initiation au pilotage d’ULM pendulaire
– Buvette et petite restauration
Renseignements au 07 82 53 10 50Tout public
0 .
Geville 55200 Meuse Grand Est +33 7 82 53 10 50 cirrusairevasion@gmail.com
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English :
Cirrus Air Evasion celebrates its 40th anniversary!
On the program:
– Discovery flights
– ULM static display
– Introduction to tilting microlight piloting
– Refreshments and snacks
Information on 07 82 53 10 50
L’événement Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans Geville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT COEUR DE LORRAINE
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