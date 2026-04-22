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Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans Geville

Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans Geville dimanche 7 juin 2026.

Ville : 55200 Geville

Département : Meuse

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 Gratuit

Geville

Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans

Geville Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans !

Au programme

– Vols découvertes
– Exposition statique d’ULM
– Initiation au pilotage d’ULM pendulaire
– Buvette et petite restauration

Renseignements au 07 82 53 10 50Tout public
0  .

Geville 55200 Meuse Grand Est +33 7 82 53 10 50  cirrusairevasion@gmail.com

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English :

Cirrus Air Evasion celebrates its 40th anniversary!

On the program:

– Discovery flights
– ULM static display
– Introduction to tilting microlight piloting
– Refreshments and snacks

Information on 07 82 53 10 50

L’événement Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans Geville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT COEUR DE LORRAINE

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