Geville

Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans

Geville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans !

Au programme

– Vols découvertes

– Exposition statique d’ULM

– Initiation au pilotage d’ULM pendulaire

– Buvette et petite restauration

Renseignements au 07 82 53 10 50Tout public

0 .

Geville 55200 Meuse Grand Est +33 7 82 53 10 50 cirrusairevasion@gmail.com

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English :

Cirrus Air Evasion celebrates its 40th anniversary!

On the program:

– Discovery flights

– ULM static display

– Introduction to tilting microlight piloting

– Refreshments and snacks

Information on 07 82 53 10 50

L’événement Cirrus Air Evasion fête ses 40 ans Geville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT COEUR DE LORRAINE