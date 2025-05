CIRT’ATELIERS EN SCÈNE – Langres, 6 juin 2025 07:00, Langres.

Haute-Marne

Théâtre Michel Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Tout public

Les ateliers théâtre de la Compagnie Cirta montent sur les planches pour une soirée haute en couleurs et en éclats de rire ! Entre humour corrosif, satire du quotidien et clins d’œil décalés, redécouvrez des textes savoureux de Fernand Raynaud, Sutti, Ribes… et d’autres surprises !

Une représentation joyeuse et vivante, fruit du travail passionné de nos comédiennes et comédiens en herbe. Venez partager ce moment convivial et soutenir la création locale !

Entrée libre (participation au chapeau) .

Théâtre Michel Humbert

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 19 43 18 cie.cirta.langres@gmail.com

