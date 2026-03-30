CISÈLA VISTA

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-17

Participez à un atelier de création plastique avec un focus sur les Cales du Radoub, le bassin des filtres et embouchure, l’écluse Saint Pierre, le parvis de Brienne et le port saint Sauveur.

Cisèla Vista est un atelier de création plastique qui propose de réinterpréter des vues d’un site remarquable du Canal du Midi afin de composer une frise collective. Pour chaque participant, il vous sera attribuée une section de ce paysage, que vous devrez retranscrire graphiquement, à l’aide de papier coloré à découper et à composer sur un format A3. Puis, pour former une frise, les vous devrez coopérer pour harmoniser l’ensemble, avant de passer au collage et aboutir à une fresque de plusieurs mètres dont la restitution finale aura lieu le dimanche 18 octobre dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 12 animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr

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English :

Take part in a plastic arts workshop focusing on the Radoub docks, the filter basin and mouth, the Saint Pierre lock, the Brienne forecourt and the Port Saint Sauveur.

L’événement CISÈLA VISTA Toulouse a été mis à jour le 2026-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE