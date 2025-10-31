Cissac fait son Halloween Chateau Cissac Cissac-Médoc

Cissac fait son Halloween

Chateau Cissac 20 Rue de l’Église Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Halloween va prendre place au Château pour la cette nouvelle édition de sa désormais traditionnelle soirée.

RV à 18h30 pour un début du jeu-énigme à 19h.

Buvette hantée. Restauration sucrée et salée.

Sur inscription avant le 25/10 (par téléphone). .

Chateau Cissac 20 Rue de l’Église Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 67 16 18

