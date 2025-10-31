Cissac fait son Halloween Chateau Cissac Cissac-Médoc
Cissac fait son Halloween Chateau Cissac Cissac-Médoc vendredi 31 octobre 2025.
Cissac fait son Halloween
Chateau Cissac 20 Rue de l’Église Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Halloween va prendre place au Château pour la cette nouvelle édition de sa désormais traditionnelle soirée.
RV à 18h30 pour un début du jeu-énigme à 19h.
Buvette hantée. Restauration sucrée et salée.
Sur inscription avant le 25/10 (par téléphone). .
Chateau Cissac 20 Rue de l’Église Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 67 16 18
English : Cissac fait son Halloween
German : Cissac fait son Halloween
Italiano :
Espanol : Cissac fait son Halloween
L’événement Cissac fait son Halloween Cissac-Médoc a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Médoc-Vignoble