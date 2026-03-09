Cistude, la tortue de Brenne Rosnay

Cistude, la tortue de Brenne

Balade de 1,5 km à la découverte d’un reptile sorti du fond des âges la Cistude d’Europe.

Un petit parcours de 1,5 km nous permettra de découvrir un reptile sorti du fond des âges la Cistude d’Europe, petite tortue d’eau douce, très présente en Brenne. Si les conditions climatiques sont favorables, nous pourrons l’observer, s’exposant longuement au soleil. Nous profiterons de l’occasion pour découvrir quelques oiseaux qui lui tiennent compagnie. En cas de mauvais temps le thème de l’animation portera sur la Brenne en général (faune, flore, traces, géologie, paysages, légendes…). 5 .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Observation of the emblematic Brenne tortoise as well as the birds that are part of its environment.

