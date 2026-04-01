Cita pirate game chasse au trésor La Citadelle Le Château-d’Oléron

Cita pirate game chasse au trésor

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Enfant de 4 à 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:45:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-21 2026-04-28

Venez suivre les pas du pirate Jack afin de retrouver son trésor !

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La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29

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English : Cita pirate game treasure hunt

Follow in the footsteps of pirate Jack to find his treasure!

L’événement Cita pirate game chasse au trésor Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes