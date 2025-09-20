Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Charles Féola La Bohème de Montmartre à Argentat Tulle

Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Charles Féola La Bohème de Montmartre à Argentat Tulle samedi 20 septembre 2025.

Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Charles Féola La Bohème de Montmartre à Argentat

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir la nouvelle exposition

temporaire de la Cité de l’accordéon et des patrimoines et laissez-vous séduire par univers du peintre Charles Féola.

Né en 1917 à Philippeville dans la lumière de l’Algérie, Charles Féola est un peintre dont le

nom reste lié à la Corrèze et à la ville Argentat. L’exposition, riche des œuvres et des

archives photographiques prêtées par ses enfants, retrace le parcours de cet artiste, du

quartier de Montmartre où il installe à partir de 1943 et développe son apprentissage de la

peinture auprès de Maurice Utrillo, à la Corrèze qui l’accueillera dès 1946 .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com

English : Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Charles Féola La Bohème de Montmartre à Argentat

German : Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Charles Féola La Bohème de Montmartre à Argentat

Italiano :

Espanol : Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Charles Féola La Bohème de Montmartre à Argentat

L’événement Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Charles Féola La Bohème de Montmartre à Argentat Tulle a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze