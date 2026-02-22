Cité de l’accordéon et des patrimoines Accordéons nous ! Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Accordéons nous !

Pendant un an, cinq musiciens de l’association Polysson, Amélie Castel, Marie Laure Fraysse,

Gilles Puyfagès, Guyom Touseul, Jérôme Souille, ont travaillé avec les résidents de cinq EHPAD

corréziens autour d’un projet et d’un instrument l’accordéon.

De ces échanges avec l’EHPAD de Lou Pastural dArgentat, les EHPAD de Seilhac, Chamboulive,

Lagraulière et Corrèze sont nées cinq compositions originales, inspirées des lieux et de leurs

résidents.

Accordéon souvenir de jeunesse, accordéon contemporain, hommages à de grands artistes de

l’instrument et compositions originales se mêlent et s’accordent le temps d’un concert.

Accordéons nous est une histoire de transmission.

Lieu : Auditorium de la Cité de l’accordéon et des patrimoines Tout public .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

