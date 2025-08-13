Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier Calques bohèmes Tulle

Place Maschat Tulle Corrèze

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13 2025-08-27

Capturez les paysages du peintre Charles Féola et créer vos propres œuvres. Durée 1 h 30 – .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

