Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier de broderie 2 place du Docteur Maschat Tulle

2 place du Docteur Maschat 2 Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze
Animé par Claire Stenta
Initiez-vous à la broderie aux côtés de Claire Stenta, artiste brodeuse et dessinatrice au fil. Ces
deux rendez-vous autour du fil et de la broderie sont destinés aux curieux débutants souhaitant se lancer, brodeurs plus aguerris désireux d’enrichir leur pratique grâce à l’approche singulière que propose Claire Stenta.
Atelier tout public, adultes et/ou enfants à partir de 6 ans Sur réservation Durée 2 h .
2 place du Docteur Maschat 2 Place du Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com
