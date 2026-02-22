Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier de broderie 2 place du Docteur Maschat Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier de broderie

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-22

Animé par Claire Stenta

Initiez-vous à la broderie aux côtés de Claire Stenta, artiste brodeuse et dessinatrice au fil. Ces

deux rendez-vous autour du fil et de la broderie sont destinés aux curieux débutants souhaitant se lancer, brodeurs plus aguerris désireux d’enrichir leur pratique grâce à l’approche singulière que propose Claire Stenta.

Atelier tout public, adultes et/ou enfants à partir de 6 ans Sur réservation Durée 2 h .

2 place du Docteur Maschat 2 Place du Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com

